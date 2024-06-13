إعلام أمريكي تعليقا على تواجد سفن حربية روسية في كوبا: البنتاغون يحاول التقليل من "استفزاز صريح"

أشارت قناة "ABC News" الأمريكية إلى أن البنتاغون يحاول التقليل من أهمية وصول السفن الحربية الروسية إلى كوبا لإجراء تدريبات عسكرية.

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وذكرت القناة: "على الرغم من أن السفن الروسية تدخل بانتظام ميناء هافانا، إلا أن هذه التدريبات هي استفزاز صريح، يحاول البنتاغون التقليل من أهميته".

بدورها اعتبرت صحيفة "The American Thinker" الأمريكية أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث بإشارة واضحة إلى الولايات المتحدة عبر إرسال سفن البحرية الروسية إلى كوبا".

وقالت في مقال لها:"موسكو ترسل لنا إشارة يمكن فهمها تماما، وجو بايدن إما كان على علم بذلك ولم يفعل شيء، أو أنه لم يكن على علم أساسا".

وأشار المقال إلى أن ظهور السفن الروسية بالقرب من الساحل الأمريكي هو رد على إذن البيت الأبيض لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمها لمهاجمة الأراضي الروسية

ورست المجموعة البحرية الهجومية التابعة للأسطول الروسي الشمالي في ميناء هافانا بدولة كوبا في إطار رحلة طويلة تنفذها برفقة الغواصة النووية الروسية قازان والفرقاطة "الأدميرال غورشكوف".

وحركت الولايات المتحدة أسطولها البحري لمراقبة السفن الروسية وغواصة نووية قبيل بدء تدريبات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي.

وبحسب مصادر القناة، فإن مدمرتين أمريكيتين وسفينتين مزودتين بأجهزة سونار ستراقبان الغواصة النووية الروسية، فيما تتموضع مدمرة أخرى وزورق أمريكي لخفر السواحل خلف السفن الروسية الثلاث.

المصدر: ABC News+ RT