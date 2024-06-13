"بوتين يرسل إشارة".. وسائل إعلام أمريكية تدق ناقوس الخطر بشأن تواجد الأسطول الروسي في كوبا

أكدت صحيفة "The American Thinker" الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث بإشارة واضحة إلى الولايات المتحدة عبر إرسال سفن البحرية الروسية إلى كوبا.

ويقول المقال: "على ما يبدو، الرئيس فلاديمير بوتين يرسل لنا إشارة".

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وأشار المقال إلى أن ظهور السفن الروسية بالقرب من الساحل الأمريكي هو رد على إذن البيت الأبيض لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمها لمهاجمة الأراضي الروسية.

وتابع المقال: "موسكو ترسل لنا إشارة يمكن فهمها تماما، وجو بايدن إما كان على علم بذلك ولم يفعل شيء، أو أنه لم يكن على علم أساسا".

ورست المجموعة البحرية الهجومية التابعة للأسطول الروسي الشمالي في ميناء هافانا بدولة كوبا في إطار رحلة طويلة تنفذها برفقة الغواصة النووية الروسية قازان والفرقاطة "الأدميرال غورشكوف".

المصدر: American Thinker