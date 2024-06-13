مصر.. قناة السويس تفرض رسوما غير مسبوقة ورئيسها يوجه رسالة للعالم

رفعت هيئة قناة السويس قيمة رسوم استخدام الخدمة الإلكترونية إلى 500 دولار بدلا من 50 دولارا على السفن العابرة بالقناة اعتبارا من شهر يناير 2025.

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وأقرت الهيئة رفع قيمة تحصيل رسوم الخدمة الإلكترونية إلى 300 دولار بدلا من 50 دولارا حاليا على السفن العابرة اعتبارا من سبتمبر 2024، سيتم رفعها إلى 500 دولار في 2025 مؤكدة أن تلك الخدمة تأتي في إطار التحول الرقمي وسرعة التواصل مع العملاء وتسهيلا لإجراءات العبور.

​كما اشترطت هيئة القناة أن يتم تحصيلها على كل فاتورة رسوم عبور تصدر للسفينة عند مرورها بالقناة على أن يتم إدراجها تحت مسمى Electronic Transit Request (ETR) كمبلغ مقطوع على كل فاتورة رسوم عبور تصدر للسفينة.

وتابع المنشور أن رسوم الخدمة الالكترونية يتم اعتبارها جزءا لا يتجزأ من رسوم العبور العادية ومرتبطة بها ولا تؤثر أو تتأثر بأي رسوم إضافية أو تخفيضات وبالتالى يتم تحصيلها بالعملة التي يتم سداد رسوم عبور السفينة بها وفق سعر الصرف المستخدم يوم العبور.

كما حددت هيئة قناة السويس السفن المعفاة من رسوم الخدمة الإلكترونية وتشمل السفن المعفاة من رسوم العبور أي كان سبب الإعفاء بالإضافة إلى العائمات الصغيرة -الوحدات البحرية ذات الحمولة الكلية لقناة السويس أقل من 300 طن قناة فيما ‏عدا السفن الحربية.

من جانبه، شدد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على أن القناة ستظل الطريق الأسرع والأقصر حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي الذهاب والوصول.

وأشار إلى أن طريق رأس الرجاء الصالح، الذي باتت تسلكه العديد من السفن في الفترة الأخيرة إثر توترات البحر الأحمر، هو طريق غير مستدام ويفتقر إلى الخدمات اللازمة، علاوة على تزايد الخطورة نظرا لسوء الأحوال الجومائية في أغلب فترات العام.

المصدر: وكالات