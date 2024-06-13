ليس ملزما للإدارات الأمريكية المستقبلية.. واشنطن توقع اتفاقا أمنيا طويل الأمد مع أوكرانيا

تعهدت الولايات المتحدة الخميس بتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا بموجب اتفاق أمني مدته 10 سنوات سيوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن وفلاديمير زيلينسكي المنتهية شرعيته.

وجاء في بيان أمريكي مصاحب للاتفاق الأمني قبل وقت قصير من حفل التوقيع في قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا، "اليوم، ترسل الولايات المتحدة إشارة قوية حول دعمنا القوي لأوكرانيا الآن وفي المستقبل"، حسبما أفادت وكالة "أ ف ب".

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وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأن جو بايدن وزيلينسكي سيوقعان اتفاقية أمنية ثنائية على هامش قمة مجموعة السبع في إقليم بوليا جنوب شرقي إيطاليا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن عدة مصادر أن الاتفاقية تمهد الطريق لعلاقة أمنية طويلة الأمد بين واشنطن وكييف ولكنها ليست ملزمة للإدارات الأمريكية المستقبلية.

ويأتي الاتفاق في نهاية أشهر من المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تلتزم بموجبه واشنطن بتدريب القوات المسلحة في كييف، وزيادة التعاون في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، وتقديم المساعدة العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمدة 10 سنوات.

وافتتحت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في منطقة بوليا بجنوب البلاد، مؤكدة أن القمة ستؤدي إلى نتائج ملموسة.

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وأشارت ميلوني إلى أن مجموعة الدول السبع "ليست قلعة مغلقة تريد الدفاع عن نفسها، وإنما تقدم قيم التنمية المشتركة كهدف للعالم أجمع".

ووفقا لها، سيناقش الزعماء خلال القمة التي تستمر 3 أيام "الأزمات الراهنة بدءا من أوكرانيا والشرق الأوسط، والتعاون مع إفريقيا، ومقاربة مشكلة الذكاء الاصطناعي".

وتابعت: "أمامنا الكثير من العمل، لكنني على ثقة من أننا سنكن قادرين في هذه الأيام على دفع حوار يؤدي إلى نتائج هادفة وملموسة".

ومن المقرر أن يستمر اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في الفترة من 13-15 يونيو في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا، وستعقد جلسة اليوم الخميس خصيصا للأزمة في أوكرانيا حيث سيصل الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي وستكون القضية المحورية في هذا الاجتماع توفير قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا سيتم سداده من أرباح الأصول الروسية المجمدة.

المصدر: وكالات