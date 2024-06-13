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فيروس غريب يضرب نجوم منتخب فرنسا عشية انطلاق كأس أمم أوروبا

الرياضة

فيروس غريب يضرب نجوم منتخب فرنسا عشية انطلاق كأس أمم أوروبا
Legion-Media
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كشفت تقارير فرنسية أن نجوم منتخب "الديوك" وبعض الموظفين في المنتخب اشتكوا من وعكة صحية جماعية عشية انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

ونقلت شبكة "RMC Sport"، أن العديد من اللاعبين والموظفين في منتخب فرنسا لم يشعروا بحالة صحية جيدة وعانوا من أعراض نزلة برد والصداع والتشنجات منذ وصولهم إلى المعسكر الأساسي بالقرب من بادربورن في ألمانيا لخوض نهائيات كأس أوروبا.

وأشارت إلى أن هذه الحالة تطرح تساؤلات بشأن وجود فيروس ضرب صفوف "الديوك"، مشددة على أنه لم يتم الكشف عن أي شيء جدي في الوقت الحالي.

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وأكدت الشبكة أنه حتى لو كان هناك فيروس محتمل فإن الطاقم الطبي الفرنسي يراقب الوضع عن كثب.

وكان المنتخب الفرنسي وصل أمس الأربعاء إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا التي تنطلق منافساتها غدا الجمعة.

ويستهل منتخب فرنسا مشواره في البطولة القارية، بمواجهة نظيره النمساوي يوم الاثنين 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كلا من منتخبي هولندا وبولندا.

المصدر: 90min + "RMC Sport"

 

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