مبابي يكشف عن المنتخب الذي يود مواجهته في نهائي كأس أوروبا 2024

كشف قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي أنه يود مواجهة ألمانيا المضيفة في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا التي تنطلق منافساتها بعد غد الجمعة.

ويعد المنتخب الفرنسي أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة القارية لهذا العام.

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وفي مقابلة مع صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، قال مبابي: "أتينا إلى ألمانيا لنصنع التاريخ. إنها مهمتنا. نحن مستعدون ومتعطشون للنجاح ونعلم ما يتعين علينا القيام به. يمكننا أن نفعل شيئا جيدا لبلدنا إذا عدنا بالكأس إلى الوطن".

وخسرت فرنسا بهدفين دون رد أمام ألمانيا في مباراة ودية في مارس الماضي، لكن مبابي قال إنه يود مواجهة الألمان على أرضهم في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024: "سأوقع على ذلك. المباريات التجريبية الودية لا تؤخذ كثيرا في الاعتبار"، معترفا بأن منتخب "المانشافت" فريق كبير وصاحب تاريخ، ودائما ما يكون حاضرا في كل بطولة "إنهم يعودون دائما بعد الانتكاسة".

ويخوض مبابي الذي يملك في رصيده 79 مباراة دولية و47 هدفا، كأس أمم أوروبا الثانية بعد أن شارك في وصول فرنسا إلى ثمن نهائي النسخة الماضية.

وتحتضن ألمانيا كأس أمم أوروبا خلال الفترة الممتدة بين 14 يونيو الحالي و14 يوليو المقبل، وستفتتح منافسات البطولة بمواجهة تجمع بين ألمانيا واسكتلندا بعد غد الجمعة في ميونخ.

المصدر: "سبورت بيلد"