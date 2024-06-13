كيف سترد روسيا على السماح باستهداف أراضيها بأسلحة الغرب؟ حول ذلك كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

رد روسيا المتناظر على سماح دول الناتو باستخدام الأسلحة الأوكرانية بعيدة المدى على أراضينا، عبّر عنه فلاديمير بوتين في لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء العالمية. ولأول مرة، سمح القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال أسلحة روسية إلى دول يمكن أن توجه ضربات مؤلمة لأعضاء الناتو الذين يزودون أوكرانيا بالأسلحة.

ووفقا للخبير العسكري، رئيس مركز الصراعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسفيتش، فإن مصالح روسيا تمتد الآن فعليًا إلى عدد كبير من الدول. فقال:

لقد استعدنا في الواقع إمكانات التعاون العسكري التقني التي كانت موجودة في العهد السوفييتي، وفي أكثر الأماكن غير المتوقعة والقريبة جدًا من أميركا. ومن المهم جدًا هنا أن الرئيس أكد بوضوح على أن الدول التي تزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى ستعاقب.

لدينا أنواع مدمجة من الأسلحة المموهة بهيئة حاويات بحرية عادية، تسمى Club-K، والتي يمكنها حمل صواريخ كروز وصواريخ بالستية، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن. وهي قادرة حقًا على اختراق أنظمة الدفاع الموجودة على متن السفن الحربية أو أنظمة الدفاع الجوي التي تغطي مناطق القوات والقواعد الجوية وما إلى ذلك.

من المرجح أن أسلحتنا موجودة بالفعل (حيث ينبغي)، ومن لحظة استخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى ضدنا، في غضون أسبوع، سيأتي الرد الذي ألمح إليه الرئيس. إذا لم تستخدم أوكرانيا الصواريخ الغربية ضدنا، فسوف نُفكّر وندرس إلى أين يمكننا إرسال أسلحتنا. أعتقد أنها موجودة بالفعل وهي في حالة استعداد قتالي عملياتي.

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