شجار جماعي بين عناصر التعبئة وأطباء في أوديسا على مجند (فيديو)

اندلع شجار جماعي بين عناصر التعبئة في أوكرانيا وأطباء مسعفين، بعد أن اتهم العناصر الأطباء بمحاولة مساعدة مجند على الهرب في أوديسا.

ووفقا لمكتب التجنيد العسكري في أوديسا، أصر الأطباء والمسعفون على ضرورة نقل المجند إلى المستشفى، على الرغم من أن المجلس الطبي العسكري أكد أنه لائق للخدمة.

وأوضح أحد المسعفين أنه رأى المجند في حالة سيئة، ولديه إصابات في الرأس ويعاني من الغثيان، بينما أصر عناصر التعبئة على أنه لا يحتاج إلى مساعدة طبية، في الوقت الذي يحاول المسعفون نقله للمستشفى، مما أدى إلى اندلاع الشجار.

وفي 18 مايو، دخل القانون الجديد للتعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.

المصدر: RT