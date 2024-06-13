المركزي الروسي يوضح أسباب وقف التداول بالدولار واليورو ودولار هونغ كونغ

أفاد البنك المركزي الروسي بأن تعليق التداول بدولار هونغ كونغ والدولار واليورو في بورصة موسكو يأتي في إطار خطوة تهدف لتقليل المخاطر في السوق المالية الروسية.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان اليوم الخميس: "دولار هونغ كونغ مرتبط بالدولار الأمريكي وعادة تطبق البنوك التي تجري التسويات بهذه العملة امتثالا صارما (للقيود) ومن أجل تقليل المخاطر، تقرر تعليق التداول بدولار هونغ كونغ".

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وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيستمر تداول الدولار واليورو في السوق الروسية خارج نطاق البورصة، وأشار إلى أن اليوان الصيني بات العملة الرئيسية في البورصة الروسية.

وتأتي الخطوات الجديدة بعد أن أوقفت بورصة موسكو اعتبارا من اليوم الخميس (13 يونيو 2024) التداول بعملتي الدولار واليورو، بعدما فرضت واشنطن عقوبات عليها.

المصدر: RT + نوفوستي