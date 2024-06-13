الكويت.. تطورات جديدة في التحقيق بحريق المنقف

كشفت تحقيقات جديدة عن سبب الحريق الذي اندلع في مبنى للعمال بمنطقة المنقف بمحافظة الأحمدي فجر الأربعاء وأسفر عن 49 وفاة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في آخر إحصائية.

وقال مدير بلدية الكويت، سعود الدبوس، إن ترخيص العقار سليم (المبنى الذي وقع فيه الحريق) وصدر في عام 2002 ووصله التيار عام 2003 واستمرت تراخيصه "وأنا لم أكن مدير بلدية الأحمدي وقتها" مضيفا "عدد العمال يفوق الطاقة الاستيعابية للمبنى حسب كلام الجهات التي كانت وقت وقوع الحادث".

وأوضح أن "الحريق وقع نتيجة التماس كهربائي من غرفة الحارس، وأن مالك العمارة مغلق باب السطح وقافله!".

وأشار إلى أن "باب السطح لو كان مفتوحا كان من الممكن أن يساعد بعض الأشخاص في الصعود من خلاله".

مدير بلدية الكويت م.سعود الدبوس الكويت: ترخيص العقار في 2003 ولا كنت أنا مدير بلدية الأحمدي.

• الحريق نتيجة التماس كهربائي من غرفة الحارس

• صاحب العمارة سكّر عليهم السطح وهو قافلة عليهم!

• هذا دور جهات أخرى في كيفية تسكين صاحب العمارة للعمال

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pic.twitter.com/xsVsvIcgJp — المجلس (@Almajlliss) June 12, 2024

من جهتها، أوضحت قوة الإطفاء العام بأن "إدارة تحقيق حوادث الحريق تعمل على معرفة ودراسة أسباب حادث حريق المنقف، الذي أدى إلى وفاة 49 مقيما وإصابة العشرات".

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء، العميد محمد الغريب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "الحريق المأساوي اندلع في الدور الأرضي من العقار إلا أن وجود قواطع معدنية واسطوانات غاز قد ساعدت على سرعة اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان ما أدى إلى وفاة الضحايا ووقوع الإصابات".

هذا ووجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمس الأربعاء، بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق، معربا عن تعازيه بالضحايا.

كما أمر وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف بالتحفظ على مالك المبنى المحترق، ومقيم من الجنسية المصرية على خلفية وفاة 49 شخصا في حريق عمارة المنقف، حيث صرح قائلا "ما يطلعون من الجنائية إلا بعلمي شخصيا".

المصدر: صحيفة "المجلس"+ صحيفة "الراي"