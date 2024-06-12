الكويت.. ناجٍ من حريق المنقف يروي تفاصيل مروعة عن الواقعة (فيديو)

روى شاهد عيان نجا من الحريق المؤسف الذي اندلع في مبنى للعمال فجر اليوم الأربعاء في منطقة المنقف بالكويت وخلف 49 وفاة، تفاصيل مروعة عن الحادثة.

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وفي مقابلة مع صحيفة "STS" أوضح أحد الناجين من الحريق أنه خلال استيقاظه لصلاة الفجر، تنبه للحظة اندلاع الحريق، لافتا إلى أنه كان فوق الطوابق التي اندلع فيها الحريق.



وأضاف أن بعض السكان قفزوا من شرفات العمارة، والبعض نزل من على السلم، ولكن الدخان الكثيف منع وصول الأكسجين لهم، مشيرا إلى أنه لم يستطع النزول من غرفته في الدور الرابع، إلا بعد وصول الدفاع المدني والسيطرة على الحرائق في الأدوار السفلية بعد نحو ساعتين.



وذكر في حديثه أنه كان يرى جثة متفحمة كلما نزل طابقا للأسفل.

هذا ووجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق، معربا عن تعازيه بالضحايا.

كما أمر وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف بالتحفظ على مالك المبنى المحترق، ومقيم من الجنسية المصرية على خلفية وفاة 49 شخصا في حريق عمارة المنقف، حيث صرح قائلا "ما يطلعون من الجنائية إلا بعلمي شخصيا".

المصدر: STS + RT