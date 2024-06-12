أمير الكويت يصدر توجيها بخصوص حريق المنقف

وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع حريق المنقف الذي راح ضحيته 49 شخصا، ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه، معربا عن تعازيه بالضحايا.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقيات تعازٍ لأسر ضحايا حريق مبنى عمالي بمنطقة المنقف عبر فيها عن صادق مواساته لضحايا حادث الحريق المؤسف الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

كما أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن بالغ تأثره ومشاركته ذوي الضحايا أحزانهم وآلامهم بهذا المصاب الجلل، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

هذا ووجه أمير الكويت المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ارتفاع عدد الوفيات جراء الحريق الذي وقع في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي فجر اليوم الأربعاء، إلى 49 شخصا.

المصدر: "كونا"