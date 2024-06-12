الداخلية الكويتية تعلن ارتفاع عدد وفيات حريق المنقف إلى 49 (صور+فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ارتفاع عدد الوفيات جراء الحريق الذي وقع في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، فجر اليوم الأربعاء، إلى 49 شخصا.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات الإصابات وقعت جراء حريق بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي.

وقال مدير عام الأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان صباح اليوم إن "عدد الوفيات في موقع الحادث جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35 شخصا، وإنه تم نقل 15 مصابا إلى المستشفيات توفي منهم 4 أشخاص".

من جهته، كشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب لصحيفة "الراي" الكويتية أن "الإحصائية الأولية في شأن حريق المنقف تشير إلى وفاة عدد من الأشخاص وعدد من الإصابات في الحريق".

وقال إن "الحريق اندلع في مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ، حيث تلقت الإطفاء بلاغا عنه في الرابعة والثلث فجرا، وتمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي".

وأضاف أن "غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة".

وتتعامل الجهات المختصة مع عشرات حالات الوفيات والإصابات بسبب حريق في عمارة في منطقة المنقف.

وأفادت مصادر لـ"الراي" أن "عددا من مراكز الإطفاء تتعامل مع الحادث فيما تستقبل المستشفيات الحالات التي يتم نقلها من الموقع".

وأعلنت وزارة الصحة تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة جراء الحريق بإصابات متفرقة، منها إصابات بليغة، و4 حالات وصلت متوفية.

وذكرت أن المصابين توزعوا على عدة مستشفيات في البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة "تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات المعنية والجهات المعنية في البلاد لتوفير الاحتياجات الضرورية كافة، ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية".

فيديو/ رئيس الادارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان: فريق طورائ من ادارة مسرح الجريمة والطب الشرعي وإدارة الاستعراف قاموا بمعاينة البناية التي اندلع فيها الحريق للتعرف على الوفيات والوقوف على أسباب الحريق. https://t.co/FN5lpONZlvpic.twitter.com/rSFJAEExuC — المجلس (@Almajlliss) June 12, 2024

#حريق_المنقف في الكويت🇰🇼



في فاجعة تشهدها منطقة #المنقف الآن ..



معلومات أولية تشير إلى وفاة أكثر من 30 شخص وإصابة العشرات في حريق بناية مكونة من 6 طوابق في منطقة المنقف .



• الأسباب الأولية تشير الى سوء تخزين في الطابق الأرضي ووجود العديد من سلندرات الغاز .



• استنفار اطفائي… pic.twitter.com/NYoiBd8YkK — وليد العمودي (@WaleedAlshmmari) June 12, 2024

من جتهتا أفادت "قوة الإطفاء" بأن "البناء الذي حدث فيه الحريق مكون من 6 طوابق، ويعود الحريق إلى سوء تخزين في الطابق الأرضي ووجود العديد من سلندرات الغاز".

قوة الإطفاء :

• وفاة أكثر من 30 شخص وإصابة العشرات في حريق بناية مكونة من 6 طوابق بمنطقة المنقف .

- بسبب سوء تخزين في الطابق الأرضي ووجود العديد من سلندرات الغاز . pic.twitter.com/j4mtO1iWcc — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) June 12, 2024

المصدر: RT+ صحيفة "الراي" الكويتية