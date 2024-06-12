الكويت.. التحقيقات الأولية بحريق مبنى العمال تكشف تفاصيل صادمة (فيديو)
كشفت بيانات حكومية كويتية رسمية وتحقيقات أولية، عن معلومات صادمة في الحريق المروع الذي اندلع في مبنى للعمال صباح اليوم الأربعاء، وخلف أكثر من 40 وفاة في حصيلة أولية.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن مصادر أن غالبية الضحايا في حريق مبنى العمال في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي من الجنسية الهندية.
وقال مسؤول في الشركة التي يعمل فيها العمال الذين كانوا يقطنون البناء، إن عددهم 196 عاملا وسط ذهول وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، الذي كان يتحدث معه أمام البناء بعد إطفاء الحريق.
وأمر الوزير بتوقيف مسؤول الشركة وعدم إطلاق سراحه إلا بأمر شخصي من الوزير لحين التحقيق في الحادثة ومعرفة مدى مسؤوليته عما جرى.
فيديو/ وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف يأمر بالتحفظ على مواطن ومقيم من الجنسية المصرية على خلفية وفاة 40 شخصا في حريق عمارة المنقف: ما يطلعون من الجنائية إلا بعلم فهد اليوسف.— المجلس (@Almajlliss) June 12, 2024
•الوزير صعق عندما علم بأن عدد قاطني العمارة يتجاوز الـ196 شخص حسب كلام مسؤول العمارة. pic.twitter.com/3MFDGWlMqd
وفي السياق ذاته، أعلن مدير عام بلدية الكويت، سعود الدبوس عن إحالة قيادات فرع بلدية محافظة الأحمدي جميعهم إلى التحقيق، وإيقافهم عن العمل بسبب حريق المنقف، مبينا أن قرار الإيقاف سيستمر إلى حين الانتهاء من مجريات التحقيق الموسع في الحادثة.
#حريق_المنقف في الكويت— َ (@siiii511) June 12, 2024
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حريق كبير يلتهم عمارة سكنية منطقة المنقف
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أدى الحريق للأن لوفاة 40 شخص من العمالة الوافدة وأصابة العشرات
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وما زالت فرق الإنقاذ تُباشر عملها في البحث عن محتجزين أخرين
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الحريق اندلع فجراً و الوفيات سببها الاختناق من الدخان خلال النوم
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والأسباب سوء… pic.twitter.com/owkdM2dVPZ
هذا ويتلقى عشرات المصابين العلاج في مستشفيات البلاد، بينهم بعض الحالات الحرجة بعد الحريق الذي شب في المبنى المكون من سبعة طوابق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، قبل أن تسيطر عليه فرق الإطفاء.
المصدر: وكالات + RT