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الرئيس المصري في المدينة المنورة لأداء الصلاة بالمسجد النبوي

أخبار العالم العربي

الرئيس المصري في المدينة المنورة لأداء الصلاة بالمسجد النبوي
RT
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وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إلى المدينة المنورة، حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول عليه السلام.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المدينة المنورة اليوم للصلاة في المسجد النبوي، قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج.

الرئيس المصري في المدينة المنورة لأداء الصلاة بالمسجد النبوي
RT

وكان في استقباله لدى وصوله المطار الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

الرئيس المصري في المدينة المنورة لأداء الصلاة بالمسجد النبوي
RT

هذا وأكد رئيس هيئة الأركان العامة بالسعودية الفريق الأول ركن فياض الرويلي، أن "أمن الحج والحجاج خط أحمر لن يتم التهاون فيه، ومشاركة ‎القوات المسلحة تأتي دعما للقوات العسكرية المعنية بأمن وسلامة ضيوف الرحمن".

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المصدر: RT

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