بن سلمان يستقبل زيلينسكي في جدة قبل أيام من انعقاد مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا دون مشاركة سعودية

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي في جدة.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين السعودية وأوكرانيا وأخر المستجدات في الأزمة الأوكرانية.

وأكد بن سلمان خلال الاستقبال حرص بلاده ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، وبحث السبل الكفيلة لتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

ومن جانبه أعرب زيلينسكي عن تقديره للجهود التي تبذلها االسعودية بهذا الصدد.

وحضر الاستقبال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، والسفير السعودي لدى أوكرانيا محمد الجبرين.



فيما حضر من الجانب الأوكراني أندري يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، ووزير الخارجية دميتري كوليبا، ووزير الدفاع رستم عميروف، والسفير الأوكراني لدى الرياض أناتولي بيترينكو وعدد من المسؤولين.

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إلإعلام السعودية افادت في وقت سابق نقلا عن مصادر دبلوماسية في المملكة، أن الرياض لن تشارك في مؤتمر السلام حول أوكرانيا الذي سيعقد في الفترة من 15 إلى 16 يونيو في سويسرا، وذلك بسبب عدم مشاركة روسيا فيه.

ومن الجدير ذكره أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب في أكثر من مناسبة استعداده للتفاوض ولكن استنادا إلى الواقع على الأرض ومطالب روسيا الأمنية وليس بناء على "الرغبات".

وفي وقت سابق قال السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في بيرن، فلاديمير خوخلوف، إن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.

وأوضح أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا الاتحادية، لأن هذا خيار آخر للدفع بـ"صيغة للسلام" غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية.

المصدر: واس + نوفوستي