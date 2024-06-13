"بيزنس إنسايدر": الغواصة الذرية الروسية "قازان" في هافانا تثير قلق واشنطن والناتو

أفاد موقع "بيزنس إنسايدر"، بأن الغواصة الذرية الروسية "قازان"، التي دخلت ميناء هافانا يوم أمس، أثارت القلق بين السياسيين الأمريكيين وممثلي حلف الناتو بسبب خصائصها ومواصفاتها.

وأضاف الموقع: "لقد أعرب العديد من السياسيين الأمريكيين وكذلك بعض المسؤولين في الناتو منذ فترة طويلة عن قلقهم بشأن قدرات الغواصة الذرية قازان وغيرها من الغواصات المماثلة".

إقرأ المزيد

وأشارت المقالة إلى أن الدول الغربية تشعر بالقلق من القوة النارية وتكنولوجيا ستيلس التي تتمتع بها غواصات مشروع 885M " Yasen"، وهذه الغواصة على وجه التحديد هي التي توجد الآن عند سواحل كوبا.

وأكدت المقالة أنه من الصعب على الوسائل التقنية الحالية كشف هذا النوع من الغواصات الروسية، كما أنها تحمل الأسلحة الثقيلة الأكثر تطورا لدى الجيش الروسي، بما في ذلك صواريخ تسيركون فرط الصوتية.

يوم أمس، رست المجموعة البحرية الهجومية التابعة للأسطول الروسي الشمالي في ميناء هافانا بدولة كوبا، في إطار رحلة طويلة تنفذها. وتضم المجموعة الغواصة الذرية قازان والفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" وناقلة الإمدادات "الأكاديمي باشين" وسفينة الإنقاذ التابعة للبحرية الروسية "نيكولاي تشيكر".

وستقوم المجموعة البحرية التكتيكية المذكورة( تضم 4 سفن حربية) بزيارة رسمية إلى ميناء هافانا في الفترة من 12 إلى 17 يونيو. وقبل ذلك، في يوم الثلاثاء، قامت سفن المجموعة بعمليات رمي من أسلحتها صاروخية دقيقة التوجيه في المحيط الأطلسي.

وتشمل خطط البحارة الروس عقد اجتماعات مع قيادة البحرية الكوبية وحاكم هافانا، وزيارة الأماكن التاريخية والثقافية.

المصدر: نوفوستي