بعد عقوبات على بورصتها.. روسيا تهدد بتحويل حياة الغرب لكابوس

لاقت حزمة العقوبات الأميركية التي طالت في جزء منها القطاع المالي والمصرفي الروسي رداً روسياً بالتوعد بإجراءات تتوافق مع المصالح الروسية...

حيث أوقفت بورصة موسكو ، تداول الدولار واليورو، كإجراء أولي على العقوبات الأمريكية والغربية وفي الوقت ذاته، الذي تسعى فيه واشنطن لخنق الاقتصاد الروسي يخرج صندوق النقد الدولي مبينا بالأرقام أداء الاقتصاد الروسي لعام 2024، حيث توقعت المؤسسة الدولية أن ينمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري بنسبة 2.6%.. تساؤلات عديدة عن نجاعة هذه العقوبات... وعن انعكاسات هذا القرار على سوق التداول وصمود الروبل وعن الاستراتيجية الروسية المتبعة لمواجهة أي قرارات شبيهة في المستقبل.

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