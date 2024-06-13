مصدر ينبه الحجاج المصريين إلى "خطأ فادح" قد يتسبب بترحيلهم من السعودية

كشف مصدر بوزارة السياحة المصرية لـRT سبب ترحيل واحتجاز عدد كبير من المصريين خلال موسم الحج الجاري، مشيرا إلى أن المواطنين يرتكبون خطأ فادحا بعدم تعاملهم مع الجهات الرسمية.

إقرأ المزيد

وأشار المصدر إلى أن عددا كبيرا من المواطنين المصريين يستخرجون تأشيرات زيارة للسعودية، موضحا أن الجميع لديه الحق في الحصول على تأشيرة زيارة السعودية ولكن الكارثة تكمن في أن هذه التأشيرة غير مصرح لها بالحج في المملكة العربية السعودية.

ونوه المصدر بأن المواطنين يتوجهون للشركات ويستخرجون جميع ما يلزم للسفر إلى السعودية، ولكن المفاجأة عندما يدخلون مكة لأداء مناسك الحج ويتفاجئون بالقبض عليهم واحتجازهم بسبب عدم حملهم لتصاريح الحج التي من ضمن شروط أداء المناسك في السعودية.

واختتم قائلا أن الخلاصة تكمن في أن زيارة المواطن المصري للسعودية قانونية 100%، ولكن هذه الزيارة لا تسمح له بأداء مناسك الحج لأن هناك تصريحات أخرى تمكن حاملها من الحج.

وكان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عادل حنفي قد قال إن المملكة رحلت نحو 300 ألف شخص لعدم حملهم تصريح الحج، مرجحا زيادة العدد عن هذه الحصيلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "الحدث اليوم" المصرية أن الأغلبية العظمى من هؤلاء المُرحَّلين هم من مصر.

المصدر: RT