العراق.. حريق هائل بمصفى نفط في أربيل (فيديوهات + صور)

أفادت وسائل إعلام عراقية باندلاع حريق هائل في مصفى النفط على طريق أربيل – كوير، أدى إلى اشتعال مخزن لمادة الأسفلت، فيما عملت عشر فرق إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.





وذكرت شبكة "رووداو " الإعلامية أن الحريق وقع في حوالى الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء، لافتة إلى أن "نحو عشر من فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق، وقد ارتفع الدخان مئات الأمتار وغطى المنطقة".

اندلاع حريـق كبيـر داخل مصفاة نفطية في أربيل#الشرقية_نيوزpic.twitter.com/2ZU6Ml1Zb3 — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) June 12, 2024

وأشارت المعلومات الأولية للشبكة إلى أن "مخزن أسفلت داخل المصفى قد شبت فيه النار، ويتوقع أن يمر وقت ليس بالقصير قبل السيطرة على النار التي من الصعب جدا أن تنظفئ قبل نفاد الوقود الذي في المخزن".

🔴 بالفيديو



حريق مصفاة النفط غربي #اربيل يتوسع جراء نشوب النيران بصهاريج إضافية pic.twitter.com/tlz1Nt33R0 — 'لاجِــئ (@Mo_mh7) June 12, 2024



وحسب "رووداو"، توجد في المنطقة عشرات المصافي ومخازن الوقود الأخرى والتي ستكون عرضة للخطر في حال لم تتم السيطرة على الحريق.

#العراق 🇮🇶



حريق هائل "خرج عن السيطرة" في مصفاة نفط بالقرب من محافظة أربيل. إصابة عدة أشخاص pic.twitter.com/LkAqaMdoBA — Saif_CH (@saif_SH45) June 12, 2024

كما يوجد عدد كبير من الشاحنات والصهاريج لنقل وتفريغ الوقود في المنطقة، فيما تمت الإشارة إلى أن "من المحتمل أن الحريق وقع عند تفريغ حمولة واحد من الصهاريج المحملة بالوقود".

مراسل #العهد: اصابة 15 شخصا بحريق نشب في مصفاة نفط على طريق أربيل- كوير شمالي العراقhttps://t.co/9pQHtHxrSzpic.twitter.com/pk7PecRAKa — قناة العهد (@ahadtv) June 12, 2024

وقد شكلت فرق الدفاع المدني حلقة حول موقع الحريق وتعمل على إطفائه، كما حاولت الاقتراب أكثر فأكثر من الموقع لزيادة فعالية خراطيم المياه المستخدمة في إطفاء الحريق.

#بالصور.. حريق يلتهم مصفاة نفط على طريق أربيل- كوير شمالي العراق والدفاع المدني يحاول السيطرة على النيرانhttps://t.co/9pQHtHxrSzpic.twitter.com/pjCSe9VNI3 — قناة العهد (@ahadtv) June 12, 2024

ونقلت "رووداو" عن شاهد عيان يعمل في أحد مخازن المنطقة قوله: "كنا جالسين في غرفة فسمعنا دويا شديدا، وعندما خرجنا وجدنا المعمل الذي وراءنا يحترق، سمعنا أصوات ثلاث أو أربع انفجارات قوية".



وأضاف الشاهد أنه "في وقت نشوب الحريق كانت هناك شاحنات داخل المصفى فاضطر سائقوها إلى ترك الصهاريج والفرار بالشاحنات وبأنفسهم طلبا للنجاة".



ويقع المصفى بعيدا عن المناطق السكنية، لكن يوجد الكثير من المصافي والمخازن في المنطقة، ويوجد في المنطقة الكثير من الناس الذين قد تتعرض حياتهم للخطر في حال استنشاق الحريق، حسب "رووداو".

ووفق الشبكة، لم يخلف الحادث أي خسائر بالأرواح حتى الآن، ولم تنشر مديرية الدفاع المدني أي بيانات عن أسباب الحريق حتى الآن.

المصدر: "رووداو" + RT