مارك روته: علينا محاربة روسيا حاليا وبعدها نرتب علاقاتنا معها

أعرب القائم بأعمال رئيس وزراء هولندا مارك روته عن اعتقاده بأنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بترتيب علاقاته مع روسيا عندما ينتهي الصراع في أوكرانيا.

وأضاف روته في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس وزراء فنلندا بيتري أوربو: "روسيا الآن، بالطبع، هي خصمنا الرئيسي، وعلينا أن نحاربها. لكن على المدى الطويل، يجب أن نفهم أيضا أن روسيا لن تختفي ولن تذهب إلى أي مكان آخر".

إقرأ المزيد

وتابع القائم بأعمال رئيس وزراء هولندا القول: "عندما تنتهي الحرب، <...> سيتعين علينا إيجاد طريقة لإدارة العلاقات مع روسيا الاتحادية، لكن في الوقت الحالي من الصعب للغاية التنبؤ بما سيحدث".

ويشار إلى أن هولندا تسير في مقدمة الدول التي تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا وتدعو لفرض العقوبات ضد روسيا. ففي مايو الماضي، اقترحت هولندا مع فرنسا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمات مالية بزعم أنها تساعد روسيا على "تمويل شراء مكونات ذات استخدام مزدوج". وفي يناير الماضي، اعتقلت السلطات الهولندية 3 أشخاص بزعم تحايلهم على العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: تاس