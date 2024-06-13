روسيا تختبر غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة (فيديو)

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن روسيا بدأت باختبار غواصة نووية جديدة من فئة "Yasen-M".

جاء في منشور للصحيفة:"بدأت في البحر الأبيض مرحلة التجارب البحرية على الغواصة النووية الجديدة أرخانغلسك، والتي تم تطويرها لصالح الجيش الروسي في إطار المشروع 885M".

وتبعا للصحيفة فإن الغواصة من المفترض أن تخضع لمجموعة من الاختبارات البحرية، وبعدها ستخضع لمرحلة الاختبارات الحكومية قبل إدخالها الخدمة لصالح الجيش".

بدأ العمل على تطوير هذه الغواصة في مصنع "سيفماش" الروسي في 19 مارس 2015، وأنزلت إلى المياه أول مرة في 29 نوفمبر 2023، ومن المفترض أن تنضم للخدمة لصالح سلاح البحرية الروسي قبل نهاية العام الجاري.

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ويمكن لغواصات Yasen-M النووية الغوص لعمق 600 م تحت سطح الماء، وحمل طاقم مؤلف من 90 شخصا، والعمل لمدة 100 يوم، دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود.

وتتسلح هذه الغواصات بمنصات لإطلاق صواريخ "أونيكس" و"كاليبر" الروسية المجنحة، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، وفي المستقبل من المفترض أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ Zirkon الفرط صوتية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا