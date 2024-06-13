روسيا تنزل إلى المياه سفينة جديدة لمهام الرصد والتصدي للغواصات المعادية

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن أن روسيا أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة جديدة من نوع Grachonok، تم تطويرها في إطار المشروع 21980.

جاء في بيان صادر عن الشركة:"شهد مصنع Vympel الروسي في ياروسلافل مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة جديدة من نوع Grachonok إلى المياه، هذه هي السفينة الخامسة من هذا النوع التي يتم تطويرها في المصنع لصالح لسلاح البحرية الروسي".

وأشار البيان إلى أن السفينة تم تجهيزها بأسلحة رشاشة حديثة، كما زوّدت بأحدث أجهزة السونار لرصد الغواصات والسفن، وأحدث معدات الاتصالات والملاحة ومعدات المراقبة البصرية.

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ويمكن استخدام سفن Grachonok لمهام الدوريات ومهام حماية الشواطئ والمناطق البحرية، وفي مهام البحث والتصدي للسفن والغواصات المعادية، ويبلغ طول كل سفينة 31 مترا، وعرضها 7.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 139 طنا، كما يمكنها الإبحار بسرعة 23 عقدة بحرية لمسافات تبعد 200 ميل عن قواعد انطلاقها.

وجهّزت هذه السفن بأحدث الرادارات وأجهزة الإنذار المبكر والسونار للكشف عن الأهداف المعادية تحت الماء، وسلّحت بمدافع رشاشة من عيار 14.5 ملم، وبقواذف قنابل من نوع DP-65A وDP-64، ومنظومات Igla-1 الصاروخية المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا