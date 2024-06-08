أبرز السفن والغواصات الروسية التي ستشارك في معرض "IMDS-2024"

كشفت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن أبرز السفن والغواصات الحربية الروسية التي ستظهر في معرض "IMDS-2024" الدولي للدفاع البحري.

جاء في بيان صادر عن الخدمة:"خلال فعاليات المعرض التي ستعقد هذا العام سيتمكن الحضور من مشاهدة عدد من الغواصات والسفن العسكرية الروسية، منها غواصة من نوع فارشافيانكا، تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 636.3، وغواصة من فئة لادا طوّرت في إطار المشروع 677".

وأضاف البيان:"ستعرض أيضا سفينة عسكرية روسية تم تطويرها في إطار المشروع 20380، وسفن صاروخية صغيرة من نوع Buyan-M وKarakurt، تم تطويرها في إطار المشروعين 21631 و22800، بالإضافة إلى كاسحة ألغام بحرية طوّرت في إطار المشروع 12700، وسفينة تعمل بمبدأ الوسادة الهوائية طوّرت في إطار المشروع 12322".

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وسيتمكن زوار المعرض من مشاهدة مجموعة متنوعة من زوارق الإنزال الروسية، وسفن أبحاث بحرية روسية تم تطويرها في إطار المشروع 19910، وعدد من السفن والقوارب العسكرية المختلفة.

وسيقام معرض "IMDS-2024" في مجمع "جزيرة الحصون" العسكري بمدينة كرونشتادت بالقرب من بطرسبورغ، في الفترة ما بين 19 و23 يونيو الجاري.

المصدر: سلاح روسيا