الجيش الروسي يتسلح بسفن صاروخية جديدة

أعلنت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن سلاح البحرية في الجيش الروسي سيحصل العام الجاري على دفعة من السفن الجديدة الحاملة لصواريخ "كاليبر" المجنحة.

قال مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية للصحيفة:"عام 2024 ستنضم لأسطول بحر البلطيق التابع للجيش 3 سفن صاروخية جديدة. سفينتا كوزيلسك وبوريا من نوع كاراكورت، تم تطويرهما في إطار المشروع الحكومي الروسي 22800، وسفينة سافروبول من نوع Buyan-M، طوّرت في إطار المشروع 21631. السفن الثلاثة ستكون مجهزة بمنصات لإطلاق صواريخ Kalibr-NK المجنحة".

وسفن "كاراكورت" هي فرقاطات بحرية صاروخية طولها 60 م تقريبا، وعرضها 10 م، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وتتسلح هذه السفن بمدافع AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M ومنظومات Pantsir-M المعدّلة المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية مجنحة من نوع Kalibr-NK.

أما سفن Buyan-M فهي سفن صاروخية، يبلغ طول كل منها 75 م، وعرضها 11م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طنا، ويمكنها حمل طاقم مكون من 52 شخصا، والحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة.

إقرأ المزيد

وتتسلح هذه السفن بصواريخ "كاليبر" المجنحة، ومدافع من عيار 100 ملم، وصواريخ "إيغلا" المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات AK-630-2 Duet المضادة للأهداف الجوية والبحرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا