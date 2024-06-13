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الجيش الإسرائيلي يستعين بمنجنيق لقذف جنوب لبنان بكرات نارية (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يستعين بمنجنيق لقذف جنوب لبنان بكرات نارية (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه الجيش الإسرائيلي وهو يقوم بإلقاء قذائف من لهب تجاه الأراضي اللبنانية لإشعال حرائق فيها باستخدام وسائل بدائية.

ويظهر في الفيديو جنود الجيش الإسرائيلي وهم يقفون خلف الجدار الفاصل بين لبنان وإسرائيل ويستخدمون منجنيقا لإلقاء قذائف اللهب على لبنان.

وقد سخر النشطاء على منصة "إكس" من الجيش الإسرائيلي، وكتب أحدهم: "الجيش الأخلاقي يحرق الأراضي اللبنانية بمقلاع داود".

وقال آخر: "يلجأ الكيان الصهيوني إلى تكتيكات القرون الوسطى للتعامل مع حزب الله على الجبهة الشمالية مع لبنان بعد فشله في ردع المقاومة".

وسأل آخر: "أليس من المفترض أن يكون جيش إسرائيل هو الجيش الأكثر تقدما؟ لماذا يستخدمون المقلاع على الحدود اللبنانية؟".

وقال موقع Ynet الإسرائيلي إن "جنود الاحتياط استخدموا أسلحة قديمة لإحراق آلاف الدونمات من الغابات التي يشتبه في أنها تخفي مواقع لحزب الله"، مشيرا إلى أن "ضباطا في فرقة أصغر انضموا إلى هذه الخطوة".

وكشف أن "هذه الخطوة لم تعجب كبار المسؤولين في القطاع الشمالي كونها خطوة ارتجالية من قبل الجنود".

يذكر أن "حزب الله" نفذ يوم أمس الأربعاء 19 عملية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية ومصانع أسلحة عقب اغتيال إسرائيل لمقاتلين في "حزب الله"، بينهم قائد كبير يدعى طالب سامي عبد الله، عبر استهداف منزل مأهول ببلدة جويّا في عمق الجنوب اللبناني بثلاثة صواريخ، ليل الثلاثاء.

المصدر: RT 

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