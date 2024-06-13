الجيش الإسرائيلي يستعين بمنجنيق لقذف جنوب لبنان بكرات نارية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه الجيش الإسرائيلي وهو يقوم بإلقاء قذائف من لهب تجاه الأراضي اللبنانية لإشعال حرائق فيها باستخدام وسائل بدائية.

ويظهر في الفيديو جنود الجيش الإسرائيلي وهم يقفون خلف الجدار الفاصل بين لبنان وإسرائيل ويستخدمون منجنيقا لإلقاء قذائف اللهب على لبنان.

🇮🇱🇱🇧 ISRAEL RESPONDS TO HEZBOLLAH VIA MIDDLE AGE CATAPULT



It appears that they are throwing what appears to be balls of fire over the border into Lebanon. pic.twitter.com/RmTBXbkLxYhttps://t.co/GMh5GLT8CI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2024

وقد سخر النشطاء على منصة "إكس" من الجيش الإسرائيلي، وكتب أحدهم: "الجيش الأخلاقي يحرق الأراضي اللبنانية بمقلاع داود".

Moral army burning Lebanese land using David’s sling. 😂 pic.twitter.com/jK7wwG7Oyn — Tony Montana (@9mmScorpion) June 12, 2024

وقال آخر: "يلجأ الكيان الصهيوني إلى تكتيكات القرون الوسطى للتعامل مع حزب الله على الجبهة الشمالية مع لبنان بعد فشله في ردع المقاومة".

The Zionist entity is resorting to medieval tactics to deal with Hezbollah on the northern front with Lebanon after failing to deter the resistance. #Lebanon#Palestine#ZionistIsraelpic.twitter.com/tPNmMZsBTh — Resistance Front (@resist_truth) June 13, 2024

وسأل آخر: "أليس من المفترض أن يكون جيش إسرائيل هو الجيش الأكثر تقدما؟ لماذا يستخدمون المقلاع على الحدود اللبنانية؟".

Isn’t “israel” supposed to be the most advanced army? Why are they using a slingshot at the Lebanese border?😭pic.twitter.com/D2WKrHWTJ1 — Suppressed News. (@SuppressedNws) June 13, 2024

وقال موقع Ynet الإسرائيلي إن "جنود الاحتياط استخدموا أسلحة قديمة لإحراق آلاف الدونمات من الغابات التي يشتبه في أنها تخفي مواقع لحزب الله"، مشيرا إلى أن "ضباطا في فرقة أصغر انضموا إلى هذه الخطوة".

وكشف أن "هذه الخطوة لم تعجب كبار المسؤولين في القطاع الشمالي كونها خطوة ارتجالية من قبل الجنود".

يذكر أن "حزب الله" نفذ يوم أمس الأربعاء 19 عملية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية ومصانع أسلحة عقب اغتيال إسرائيل لمقاتلين في "حزب الله"، بينهم قائد كبير يدعى طالب سامي عبد الله، عبر استهداف منزل مأهول ببلدة جويّا في عمق الجنوب اللبناني بثلاثة صواريخ، ليل الثلاثاء.

المصدر: RT