إيطاليا.. فوضى كبيرة وعراك داخل البرلمان (فيديو)

اندلعت الفوضى في البرلمان الإيطالي بعد تعرض أحد النواب لهجوم أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى نائب آخر بشأن مشروع قانون للحكومة المحلية.

واندلع الإشكال خلال عرض مشروع قانون الحكم الذاتي، حيث نزل وزير حزب "حركة خمس نجوم" ليوناردو دونا من المنصة خلال الاجتماع وحاول تسليم علم البلاد إلى وزير شؤون الحكم الذاتي روبرتو كالديرولي، خلال جلسة نيابية.

وقرر رئيس مجلس النواب لورنزو فونتانا إخراج دونا من القاعة، وبعد ذلك أحاط به ممثلو الشعب من الائتلاف الحاكم، وعلى الأثر اندلع إشكال تطور إلى تضارب بالأيدي، وأصيب دونا وتم نقله على كرسي متحرك إلى المستشفى.

يذكر أن مشروع القانون الذي قدمته حكومة جورجا ميلوني ينص على مزيد من حقوق الحكم الذاتي للمناطق الإدارية الفردية في إيطاليا. وانتقدت المعارضة اعتماد هذا الإجراء.

⚡#Fight breaks out in 🇮🇹#Italian parliament over differentiated autonomy bill



The bill introduced by the government of @GiorgiaMeloni provides for greater self-government rights for individual administrative regions of Italy. The opposition criticized the adoption of this… pic.twitter.com/HlFe0BBhDn — News.Az (@news_az) June 13, 2024

المصدر: CNN + RT