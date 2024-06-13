إيطاليا.. فوضى كبيرة وعراك داخل البرلمان (فيديو)
اندلعت الفوضى في البرلمان الإيطالي بعد تعرض أحد النواب لهجوم أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى نائب آخر بشأن مشروع قانون للحكومة المحلية.
واندلع الإشكال خلال عرض مشروع قانون الحكم الذاتي، حيث نزل وزير حزب "حركة خمس نجوم" ليوناردو دونا من المنصة خلال الاجتماع وحاول تسليم علم البلاد إلى وزير شؤون الحكم الذاتي روبرتو كالديرولي، خلال جلسة نيابية.
وقرر رئيس مجلس النواب لورنزو فونتانا إخراج دونا من القاعة، وبعد ذلك أحاط به ممثلو الشعب من الائتلاف الحاكم، وعلى الأثر اندلع إشكال تطور إلى تضارب بالأيدي، وأصيب دونا وتم نقله على كرسي متحرك إلى المستشفى.
Fight erupts in the Italian parliament#italy#europe#parliamentpic.twitter.com/8UX4si3WMt— Leandro Romão (@leandroptbr) June 12, 2024
يذكر أن مشروع القانون الذي قدمته حكومة جورجا ميلوني ينص على مزيد من حقوق الحكم الذاتي للمناطق الإدارية الفردية في إيطاليا. وانتقدت المعارضة اعتماد هذا الإجراء.
⚡#Fight breaks out in 🇮🇹#Italian parliament over differentiated autonomy bill— News.Az (@news_az) June 13, 2024
The bill introduced by the government of @GiorgiaMeloni provides for greater self-government rights for individual administrative regions of Italy. The opposition criticized the adoption of this… pic.twitter.com/HlFe0BBhDn
المصدر: CNN + RT