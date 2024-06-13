اندلاع حريق على متن سفينة أصيبت بصواريخ يمنية

أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري، الخميس، أن النيران اشتعلت في سفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن، في ما يبدو أنه أحدث هجوم يمني يشنه الحوثيون.

وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها البحرية البريطانية إن السفينة أصيبت "بقذيفتين مجهولتين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها".

وفقا لشركة "أمبري" الأمنية، السفينة أصيبت بصاروخ في خليج عدن، جنوب اليمن.

وقالت "أمبري":"ننصح سفن الشحن التجارية بالبقاء بعيدا تماما من السفينة المتضررة ووقف تحركات طاقمها"، مضيفة أن "السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف (المعلن عنها) من قبل الحوثيين".

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ويأتي هذا الهجوم في سياق الهجمات المتكررة التي ينفذها الحوثيون منذ نوفمبر على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

والأربعاء، أصيبت السفينة التجارية "توتور" التي تملكها شركة يونانية بأضرار أثناء إبحارها في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، في هجوم تبناه الحوثيون، وأسفر وفق الجيش الأميركي عن تسرب خطير للمياه على متن السفينة.

ويقول الحوثيون الذين يسيطرون على السلطة في جزء كبير من اليمن الذي يشهد حربا منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في العام 2014، إنّهم ينفذون هذه الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس بعد هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.

المصدر: AFP