ما هي الدول الأكثر تأثرا؟ راصد الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي

كشف راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس عن المناطق التي ستتأثر بالنشاط الزلزالي للأرض في الأيام المقبلة، مبينا أن بينها دولتين عربيتين.

ولفت هوغربيتس إلى أن كوكب الزهرة سيكون غدا في زاوية قائمة مع الأرض ونبتون ما يشير إلى احتمال حدوث نشاط زلزالي أكبر في اليوم الخامس عشر أو السادس عشر من الشهر.

وحذر من أن الفترة من 15 إلى 16 يونيو ربما تكون الأكثر أهمية، مع احتمال لنشاط زلزالي أكبر يتراوح بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر، متحدثا عن بعض المجموعات الهندسية المهمة في اليوم السابع عشر، حيث ستكون الأرض مرة أخرى في وضع الزاوية اليمنى مع كوكب الزهرة ونبتون.

Latest atmospheric anomalies are discussed at 6m44s. https://t.co/MH7pRyiYOt — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) June 12, 2024

وحدد العالم الهولندي تنبؤاته في تركيا والشرق الأوسط وإفريقيا، مبينا أنه بعد فترة طويلة تم رصد حالات طبيعية غير مألوفة في هذه المناطق، و"بالنظر إلى حجم الشذوذ، أتوقع حدوث زلزال بقوة 6 درجات".

وأضاف: "تركيا وسوريا ولبنان جزء من المنطقة المحفوفة بالمخاطر، ولكن أيضا شرق إفريقيا ويمكن أن يكون هناك أيضا نشاط زلزالي بقوة 7 درجات"، مؤكدا أن "تركيا وسوريا ولبنان، وخاصة تركيا، هي المنطقة الأكثر نشاطا زلزاليا".

المصدر: وكالات