راصد الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال أيام (فيديو)

حذر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من أن الأرض ستكون في اقترانين يشملان عطارد والزهرة اليوم 4 يونيو، مما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير.

ورجح هوغربيتس أن ذلك النشاط الزلزالي سيكون في الفترة ما بين 6 و8 يونيو، بعد ظهور القمر الجديد في 6 يونيو.

وأوضح الباحث الهولندي من خلال النشرة الفلكية الخاصة بالهيئة البحثية "SSGEOS" التي يرأسها، تفاصيل توقعاته تلك، عبر فيديو نشره على قناته في يوتيوب.

EARTH, VENUS AND MERCURY | Update 3 June 2024https://t.co/UUxL1Hwwv6 — SSGEOS (@ssgeos) June 3, 2024

وقال: "ستكون لدينا هندسة حرجة اليوم، وسيحدث اقترانان متزامنان: الأول هو الأرض وعطارد والمشتري، والثاني هو الزهرة والشمس والأرض"، مبينا أن "هذا يعني أننا يجب أن نكون في حالة تأهب قصوى".

وأضاف: "هناك احتمال حدوث زلزال كبير، حيث إن الاقترانين يحدثان وبينهما أقل من 5 ساعات وهو أمر بالغ الأهمية"، مشيرا إلى "أننا نرى أيضا اقترانين قمريين قادمين، أحدهما مع أورانوس والآخر مع المشتري. وبعد ذلك، سيكون القمر بين الأرض والشمس. ونحن نعلم أن هذا هو القمر الجديد. يحدث ذلك في اليوم السادس من الشهر".

المصدر: RT