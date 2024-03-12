العالم الهولندي يعود بعد غياب ويحذر من زلزال مدمر وشيك بقوة 8 درجات (صورة)

بعد غيابه منذ 5 نوفمبر الماضي، عاد خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ليحذر متابعيه من زلزال مدمر سيحدث في الفترة بين غد 13 مارس إلى 17 مارس، مشيرا إلى أن شدته قد تتجاوز 8 درجات.

وكتب هوغربيتس ذلك في منشور له على حسابه في منصة "إكس" وقال فيه إنه يبدأ غدا - الأربعاء - تقارب مثير وفريد من نوعه لاقترانات الكواكب.

Tomorrow starts an interesting and unique convergence of #planetary#conjunctions. The #Sun-#Jupiter-#Uranus conjunction occurs roughly every 14 years (last time was Sep 2010). This time 4 additional conjunctions occur at the same time thanks to #Mercury and #Venus. pic.twitter.com/KBfoRMT4WV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 11, 2024

وأضاف: "يحدث اقتران الشمس والمشتري وأورانوس كل 14 عاما تقريبا (آخر مرة كانت في سبتمبر 2010)، هذه المرة تحدث 4 اقترانات إضافية في نفس الوقت بفضل عطارد والزهرة".

The grand Sun-Jupiter-Uranus conjunction on 13 March, will uniquely coincide with additional conjunctions involving Mercury and Venus and also the Moon. This combination can result in large seismic activity, potentially reaching magnitude 8.https://t.co/t6hBtk5Xaf — SSGEOS (@ssgeos) March 10, 2024

وحذر من اقترانات حرجة للكواكب، قد ينشأ عنها نشاط زلزالي عنيف قد يصل إلى 8 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح الخبير أن الاقتران الكبير بين الشمس والمشتري وأورانوس في 13 مارس، سيتزامن بشكل فريد مع اقترانات إضافية تشمل عطارد والزهرة وكذلك القمر. ورجح أن يؤدي هذا المزيج من الاقتران إلى نشاط زلزالي كبير، قد تصل شدته إلى 8 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح: "تلك الاقترانات الحرجة ستحدث يومي 12 و13 مارس (اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء)، وقد يصبح ذلك حرجا للغاية من الناحية الزلزالية على كوكبنا (الأرض)".

يذكر أن آخر منشورات له على صفحته في منصة "إكس" كانت في مطلع شهر نوفمبر 2023، حيث تحدث عن القضية الفلسطينية، فكتب: "في عام 1948، تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني قسرا من أراضيهم لأن المنظمة الصهيونية اعتقدت أن من حقهم الاستيلاء على هذه الأرض بناء على مطالبة عمرها 2000 عام. واليوم يضطر العالم إلى مواجهة الجريمة وعواقبها. ومن هنا اللامبالاة".

وفي منشور آخر، قال العالم الهولندي: "إسرائيل تقصف غزة بشكل عشوائي. 68% من القتلى نساء وأطفال. إنها أسوأ أزمة إنسانية منذ ما يقرب من 80 عاما. في حياتي، لم أر قط كارثة بهذا الحجم، ولم ينكر العالم وقف إطلاق النار. أشعر أن العالم ليس مستيقظا لها، أو لا يستجيب لها. وأعتقد أن جزءا من ذلك هو التجريد المستمر من إنسانيتهم لهؤلاء السكان ".

المصدر: RT