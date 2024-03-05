أين اختفى عالم الزلازل الهولندي الشهير.. وما علاقته بغزة؟

أثار اختفاء عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس المفاجئ عن الساحة منذ أشهر حيرة متابعيه، خاصة أن الرجل شغل عقول الناس بعد توقعه زلزال الشرق الأوسط الذي ضرب تركيا وسوريا.

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وفي تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن"، أوضح هوغربيتس أن سبب غيابه عن الساحة هو: "ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، مشيرا إلى أنه "لا فائدة من القيام بتنبؤات الزلازل أثناء حدوث هذه المذبحة، لذلك قررنا إيقاف خدمتنا في الوقت الحالي".

وأضاف: "ينبغي على العالم بأسرة أن يتوقف ويطالب بوضع حد للإبادة الجماعية، التى يتعرض لها سكان غزة من قبل هجمات الاحتلال الإسرائيلي".

وأردف عالم الزلازل الهولندي: "ألا يكفي استشهاد أكثر من 30 ألف مدني دون نهاية تلوح في الأفق، أفعال الاحتلال لا تدل على محاربة الفصائل الفلسطينية، التى يصفونها بالإرهاب، كيف هم إرهاب؟! وكل أفعالهم هي التي تدل على الإرهاب".

In 1948 over 750,000 Palestinians were forcibly removed from their land because the Zionist Organization thought they had the right to take this land based on a 2,000 years old claim. Today the world is being forced to face the crime and consequences. Hence the apathy. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) November 5, 2023

يذكر أن آخر منشورات له على صفحته في منصة "إكس" كانت في مطلع شهر نوفمبر 2023، حيث تحدث عن القضية الفلسطينية، فكتب: "في عام 1948، تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني قسرا من أراضيهم لأن المنظمة الصهيونية اعتقدت أن من حقهم الاستيلاء على هذه الأرض بناء على مطالبة عمرها 2000 عام. واليوم يضطر العالم إلى مواجهة الجريمة وعواقبها. ومن هنا اللامبالاة".

وفي منشور آخر، قال العالم الهولندي: "إسرائيل تقصف غزة بشكل عشوائي. 68% من القتلى نساء وأطفال. إنها أسوأ أزمة إنسانية منذ ما يقرب من 80 عاما. في حياتي، لم أر قط كارثة بهذا الحجم، ولم ينكر العالم وقف إطلاق النار. أشعر أن العالم ليس مستيقظا لها، أو لا يستجيب لها. وأعتقد أن جزءا من ذلك هو التجريد المستمر من إنسانيتهم لهؤلاء السكان ".

Israel indiscriminately bombs Gaza. 68% of the dead are women and children. It is the worst humanitarian crisis in almost 80 years.



"In my lifetime I have never seen a catastrophe this grave and the world deny a cease-fire. I feel the world is not awake to it, or not responding… — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) November 4, 2023

المصدر: صحيفة الوطن+ RT