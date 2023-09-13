عالم الزلازل الهولندي هوغربيتس يثير الجدل مجددا بتنبؤات عن زلازل ستقع قريبا أحدها في بلد عربي

حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، اليوم الأربعاء، من زلازل مستقبلية، بنشاط زلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات، بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب.

وذكر العالم الهولندي عبر منصة "إكس": "خلافا لبعض الادعاءات، لم أقل أنه سيكون هناك تسونامي الأسبوع المقبل، شرحي يهدف فقط إلى رفع مستوى الوعي العام".

ونشر هوغربيتس يوم الأربعاء، في حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبع لها "SSGEOS" حيث تنبأ بزلازل أرضية مستقبلية، وقال هوغربيتس إنه "قد يمكن أن تحدث بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر تقريبا"، لافتا إلى أن "الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات".

Contrary to certain claims, I did NOT say that there will be a tsunami next week. My explanation is purely meant to raise general awareness. https://t.co/O4c1e3sXiS — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 13, 2023

وأوضح هوغربيتس أنه "من المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر، إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، يجب عليك أن تكون مدركا الخطر الذي يكمن على الساحل، فقد يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقا".

Planetary & Seismic Update 13 September 2023https://t.co/cTvt0Ws5mV — SSGEOS (@ssgeos) September 13, 2023

وتابع العالم الهولندي: "يجب علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط.. هذه ظاهرة معروفة في علم الزلازل فغالبا ما يكون هناك تجمع لزلازل أقوى".

وأضاف : "لدينا عدة أيام، وربما حتى أسبوع دون وقوع زلزال واحد أكبر.. لقد حذرت في السابق من هذا الاحتمال لنشاط زلزالي قوي وكبير في أعقاب هندسة الكواكب الحرجة يومي 4 و6 سبتمبر، ولا ينبغي الاستهانة بها".

وتسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة بحالة من الهلع والذهول في أنحاء العالم خصوصا بعد تنبؤه أكثر من مرة بوقوع هزات وزلازل قبل وقوعها بالفعل خلال الأسابيع الماضية، وربط تنبؤاته مع تحركات الكواكب واصطفافها.

وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلزال مدمرة، أبرزها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك الزلزال المدمر قبلها بـ3 أيام، فيما يصر العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.

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المصدر: RT