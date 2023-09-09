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العالم الهولندي يعود للواجهة بتحذير مرعب سابق

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العالم الهولندي يعود للواجهة بتحذير مرعب سابق
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تصدر من جديد اسم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس العديد من المواقع، حيث حذر قبل أيام عبر منصة "X" من وقوع هزات قوية من 5 -7 من الشهر الجاري.

فقبل أيام، غرد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) قائلا: "اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة، مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس. وفي 6 سبتمبر حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة"، متوقعا مجموعة من الهزات القوية قريبا بين 5 و7 سبتمبر الجاري.

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وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلزال مدمرة، أبرزها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك الزلزال المدمر قبلها بـ3 أيام، فيما يصر العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.

المصدر: RT

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