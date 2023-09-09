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المغرب: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 820 وفاة و672 إصابة

زلزال المغرب لا مثيل له منذ 123 سنة وتقديرات عن تداعيات كارثية بسبب قوته غير المسبوقة

أخبار العالم العربي

زلزال المغرب لا مثيل له منذ 123 سنة وتقديرات عن تداعيات كارثية بسبب قوته غير المسبوقة
Legion-Media
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قالت الهيئة الجيولوجية الأمريكية إن زلزال المغرب، أمس الجمعة، كان غير متوقع وغير شائع في تلك المنطقة التي لم تشهد مثله منذ عام 1900، إذا تجاوزت قوته M6 على مقياس ريختر.

وقالت الهيئة الجيولوجية الأمريكية عن الزلزال إن مركزه لم يكن عميقا نسبيا يبلغ 18.5 كيلومترا، وكان مركزه في جبال الأطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش، ووصلت ارتداداته إلى بعد 500 كيلومتر من موقعه.

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وذكرت أن المغرب سجل في تاريخه تسعة زلازل بقوة M5.

وحذرت الهيئة الأمريكية من احتمال كبير لحدوث أضرار كبيرة جراء هذا الزلزال، مشيرة إلى أن الوضع قد يكون كارثيا نظرا إلى أن العديد من السكان في تلك المنطقة يعيشون في مبان معرضة بشدة للخطر خلال هذه الهزات الزلزالية.

المصدر: وكالات

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ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة