المغرب.. نشطاء ينشرون صورا ومقاطع فيديو لآثار الزلزال الذي ضرب وسط المملكة
تداول نشطاء ومدونون فجر يوم السبت عددا من مقاطع الفيديو والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وثقت آثار الزلزال الذي ضرب وسط المملكة.
وسجل المعهد المغربي للجيوفيزياء هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، بإقليم الحوز التابع جهة مراكش آسفي.
وأشار المعهد في نشرة إنذارية إلى أن الهزة حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة للإقليم.
وأكد المعهد تسجيل الهزة على عمق 8 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا، وخط الطول 8.413 درجة غربا.
كما أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، أن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.
وجدّت الهزة الثانية بفارق 19 دقيقة عن الزلزال الأول الذي ضرب مراكش بقوة 7 درجات على سلم ريختر.
وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق 4 كم بإقليم الحوز وهو أحد الأقاليم المغربية يتبع جهة مراكش آسفي.
أولى المشاهد من #الزلزال الذي ضرب #المغرب#زلزال_المغرب#مراكش # pic.twitter.com/JJibVpF7BC— Kareem Tebi (@kareemtebii) September 8, 2023
صور اولية متداولة لاثار زلزال #المغرب#زلزال#زلزال_المغربpic.twitter.com/pS2ADkq50z— نون ميديا - Noon Media (@24NoonMedia) September 8, 2023
#BREAKING | More footage from morocco #زلزال_المغرب#Morocco#المغرب#مراكش#morocco#Maroc#marrakechpic.twitter.com/jPD7UzWXPE— To The Mooooooon 🚀🚀 (@ToTheMooooone) September 8, 2023
زلزال المغرب يخلف خسائر مادية كبيرة في مراكش— Elmanshar | المنشر (@El_manshar) September 8, 2023
انتهارت عدة عقارت في مدينة #مراكش و الدار البيضاء جراء #زلزال عنيف بقوة 7 درجات ضرب عدة مدن في #المغرب، مخلفا بذلك خسائر مادية كبيرة.https://t.co/uVFVODyPwSpic.twitter.com/KunsqlbsTS
#المغرب— ربيع التويجي (@Rtoayji) September 8, 2023
شاهد لحظة خروج المواطنين إلى الشوارع في #مراكش بعد وقوع #الزلزال💔
#المغرب#زلزالpic.twitter.com/PPSzbJJSjg
رويترز عن مركز رصد الزلازل الألماني: زلزال بقوة 7 درجات يهز #المغربpic.twitter.com/4IcDSMXrWc— شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) September 8, 2023
زلزال في المغرب pic.twitter.com/82UpQXe2XE— محمد خير الدين (@saudpatek) September 8, 2023
💢بعض من الدمار الذي خلفه #زلزال#المغرب#Moroccopic.twitter.com/DEMV88DvvK— أحداث عالمية🌎 (@video_00) September 8, 2023
#فيديو | مشاهد أولية #زلزال_المغرب الذي ضرب عدداً من المناطق بقوة تقترب من 7 ريختر— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) September 8, 2023
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#المغرب#مراكش#الداربيضاء#فاس#Morocco#fes#casablanca#Marrakesh#زلزال#earthquake ❗️❗️❗️🇲🇦 Major magnitude 6.9 earthquake - 75 km southwest of Marrakech, Marrakesh-Safi, Morocco,#fas#deprem#Morocco#earthquake#morocoearthquake#strongearthquake#marrakesh#marrakechpic.twitter.com/Q11NQZPmHB— DepremCloud7 (@DepremCloud7) September 8, 2023
المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي