المغرب.. نشطاء ينشرون صورا ومقاطع فيديو لآثار الزلزال الذي ضرب وسط المملكة

تداول نشطاء ومدونون فجر يوم السبت عددا من مقاطع الفيديو والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وثقت آثار الزلزال الذي ضرب وسط المملكة.

وسجل المعهد المغربي للجيوفيزياء هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، بإقليم الحوز التابع جهة مراكش آسفي.

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وأشار المعهد في نشرة إنذارية إلى أن الهزة حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة للإقليم.

وأكد المعهد تسجيل الهزة على عمق 8 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا، وخط الطول 8.413 درجة غربا.

كما أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، أن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.

وجدّت الهزة الثانية بفارق 19 دقيقة عن الزلزال الأول الذي ضرب مراكش بقوة 7 درجات على سلم ريختر.

وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق 4 كم بإقليم الحوز وهو أحد الأقاليم المغربية يتبع جهة مراكش آسفي.

زلزال المغرب يخلف خسائر مادية كبيرة في مراكش

انتهارت عدة عقارت في مدينة #مراكش و الدار البيضاء جراء #زلزال عنيف بقوة 7 درجات ضرب عدة مدن في #المغرب، مخلفا بذلك خسائر مادية كبيرة.https://t.co/uVFVODyPwSpic.twitter.com/KunsqlbsTS — Elmanshar | المنشر (@El_manshar) September 8, 2023

رويترز عن مركز رصد الزلازل الألماني: زلزال بقوة 7 درجات يهز #المغربpic.twitter.com/4IcDSMXrWc — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) September 8, 2023

زلزال في المغرب pic.twitter.com/82UpQXe2XE — محمد خير الدين (@saudpatek) September 8, 2023

#فيديو | مشاهد أولية #زلزال_المغرب الذي ضرب عدداً من المناطق بقوة تقترب من 7 ريختر



pic.twitter.com/vLSwO8Nfei — جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) September 8, 2023

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي