زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) أن زلزالا بقوة 7 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، مشيرا إلى أن الهزة وقعت على الساعة 1 و11 دق بتوقيت غرينيتش.

وذكر موقع "Rue 20" المغربي أنه تم تسجيل هزات زلزالية متفاوتة القوة بعدد كبير من المدن المغربية وخاصة الداخلية منها.

وقال إن مدن الرباط، الدارالبيضاء، القنيطرة، فاس، مكناس، أغادير، اليوسفية، المحمدية، سجلت هزات متفاوتة القوة.

ووثقت صور ومقاطع فيديو خروج المواطنين من منازلهم إلى الشوارع خوفا من حدوث انهيارات خاصة القاطنين بالعمارات السكنية.

الالاف المواطنين المغاربة في الشوارع بعد زلزال عنيف ضرب #المغربpic.twitter.com/IV2hPHoJR9 — 𒀭𒆗 لاماسو Lamassu (@LamassuX) September 8, 2023

#زلزال قوي يضرب #المغرب مركزها مدينة #أكادير بقوة 6.8 على مقياس ريختر.

احس بها أغلب المدن المجاورة وبعض ا

وبعض الهزات الخفيفة في شمال في نفس اللحظة تقريباً الله pic.twitter.com/vow0rlV3NP — سياسة عالمية (@siyasa3almya) September 8, 2023

كما وثقت مقاطع فيديو أخرى الهلع بين عدد من المغاربة في مركز تجاري حيث سارعوا بالخروج خوفا من حدوث انهيارات أو هزات ارتدادية.

حالات هلع وخوف بين المواطنين بعد زلزال ضرب #المغرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر pic.twitter.com/QEt2iOQw7A — Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) September 8, 2023

المصدر: وكالات + وسائل إعلام مغربية