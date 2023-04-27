الهولندي فرانك هوغربيتس يحذر من "أنشطة زلزالية قوية" قبل خسوف القمر في مايو

حذر الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، من مخاطر حدوث ضربات زلزالية في عدد من المناطق حول العالم في الفترة القادمة، وتحديدا مع نهاية شهر أبريل الجاري وبداية مايو المقبل.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر فرانك هوغربيتس مقطع فيديو لتحليلاته وتوقعاته معلقا عليه بالقول: "قد يتسبب تقارب الهندسة الكوكبية الحرجة في 28 أبريل في حدوث تجمع لنشاط زلزالي أقوى".

وأكمل: "من المحتمل أن يكون هناك حدث زلزالي قوي إلى كبير، على الأرجح في 30 أبريل (29 أبريل – 1 مايو)".

A convergence of critical planetary geometry around 28 April may cause a clustering of stronger seismic activity. A strong to major seismic event is possibly, most likely around 30 April (29 April - 1 May). https://t.co/6VWYgG4abE — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 26, 2023



ويعمل فرانك هوغربيتس في الهيئة الجيولوجية "SSGEOS"، وينشر مقاطع فيديو يومية في مواقع التواصل الاجتماعي يتنبأ فيها بحدوث زلازل في مناطق مختلفة من العالم، بناء على تحليلاته للبيانات الجيولوجية والفلكية.



وذكر "العالم الهولندي" أنه ما بين تاريخ 28 أبريل نيسان 2023 والأول من مايو المقبل، ستكون فترة مميزة من الناحية الفلكية، حيث سيحدث خلالها اكتمال للقمر (بدر)، وكذلك خسوف قمر كلي (في الواقع، سيحدث يوم الجمعة 5 مايو 2023، وهذا يعني أن القمر سيكون في أقرب نقطة له من الأرض (الحضيض)، وفي نفس خط الأفق مع الأرض والشمس.



ورأى هوغربيتس في حديثه أن هذه الترابط الفلكي سيؤدي إلى زيادة التأثير الجاذب للقمر على الأرض، وبالتالي على حركة الصفائح التكتونية التي تشكل قشرة الأرض معتبرا أن هذا قد يسبب انزلاقات وتصدعات في الصفائح، وتولد زلازل قوية في المناطق التي تقع على حدودها.

المصدر: RT