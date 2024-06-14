قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن سكرتارية الأمم المتحدة لا تلتزم بمبدأ الحياد، وتنتهك مبدأ "الوقوف على مسافة واحدة" عندما يتعلق الأمر بالنزاع في أوكرانيا.

وأشار في مقابلة مع مراسل نوفوستي، إلى أن بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية العاملة على الأراضي الأوكرانية، بعيدة كل البعد عن الحياد.

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ومن المقرر أن يتم اليوم الجمعة، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بطلب من روسيا حول موضوع توريد الأسلحة الغربية إلى نظام كييف.

وأضاف المندوب الروسي: "ليس لدينا أي أوهام. نحن على ثقة من أن الوفود الغربية ستتظاهر مجددا بأنها لا ترى ولا تسمع كل الجرائم العسكرية وغيرها من الجرائم التي يرتكبها نظام كييف. الدول الغربية شريكة مباشرة في كل ذلك. الأمر نفسه ينطبق على سكرتارية الأمم المتحدة، التي يجب أن تلتزم بمبدأ تساوي المسافة، لكنها في الواقع تنتهكه باستمرار".

وشدد نيبينزيا على أن العديد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بما في ذلك تلك العاملة في أوكرانيا في مجال حقوق الإنسان والمجالات الإنسانية، بعيدة كل البعد عن الحياد.

وكانت بعض الدول الغربية قد سمحت في وقت سابق لنظام كييف باستخدام الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا لشن هجمات على الأراضي الروسية خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة. على سبيل المثال، سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية في قصف أهداف على الأراضي الروسية القريبة من مقاطعة خاركوف. وسمحت فرنسا وألمانيا بنفس الشيء.

من جانبه، أكد أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ أن بعض دول الحلف، بما في ذلك بريطانيا، سمحت ومنذ البداية لنظام كييف باستخدام الأسلحة "دون أي قيود".

في يوم الجمعة الماضي، أطلقت القوات الأوكرانية ما لا يقل عن ستة صواريخ من طراز ATACMS على مدينة لوغانسك. وتمكن الدفاع الجوي الروسي من إسقاط معظم هذه القذائف، لكن بعضها وصل إلى أهداف مدنية. وانهار مبنى سكني متعدد الطوابق بالكامل ونجم عن ذلك مقتل ستة مدنيين وإصابة أكثر من 50 آخرين.

المصدر: نوفوستي