الخارجية الروسية تعلق على استهداف كييف لمنشآت في لوغانسك وخيرسون

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتبر الضربات الأوكرانية على لوغانسك ومقاطعة خيرسون أعمال ترهيب مخططة مسبقا ومعدة بعناية.

ووفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية تلقت كييف "الضوء الأخضر" من واشنطن لضربها بالأسلحة الغربية.

وقالت زاخاروفا في بيان: "يجب على المجتمع الدولي بأكمله أن يفهم أن هذه أعمال تخويف إرهابية تم التخطيط لها مسبقا والإعداد لها بعناية".

وأشارت إلى أن استخدام الصواريخ البعيدة المدى، بما في ذلك ATACMS، يتم توجيهها بمشاركة مباشرة من المتخصصين الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم من الغربيين.

وأكدت زاخاروفا أن المتورطين في هذه الأعمال سيلقون "العقوبة المستحقة"، مضيفة أن "القوات الروسية مستعدة للرد بأسرع ما يمكن على أي جرائم يرتكبها المسلحون الأوكرانيون".

المصدر: نوفوستي