قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بـ 57 مقذوفا خلال 24 ساعة

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم السبت بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 57 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 12 منها على محور دونيتسك و10 على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على محور ياسينوفاتايا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 57 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.

يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.

في 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

المصدر: RT