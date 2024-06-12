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رقصة محمد صلاح تشعل حفل زفاف محمد هاني (فيديو)

الرياضة

رقصة محمد صلاح تشعل حفل زفاف محمد هاني (فيديو)
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حرص النجم المصري محمد صلاح على حضور حفل زفاف زميله في منتخب "الفراعنة" محمد هاني والذي أقيم مساء أمس الأربعاء في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقاطع فيديو لصلاح وهو يرقص ويغني مع محمد هاني وعروسه على أنغام محمد حماقي، وسط حضور مجموعة من نجوم الأهلي ومنتخب مصر.

والعروس هي شقيقة زوجة النجم السابق لمنتخب مصر وفريقي الأهلي وتوتنهام الإنجليزي وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي حسام غالي.

ونشر حسام غالي عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" صورة تجمعه بنجله وهما يرتديان بدلتين قبل انطلاق حفل زفاف محمد هاني، الظهير الأيمن لنادي الأهلي.

رقصة محمد صلاح تشعل حفل زفاف محمد هاني (فيديو)

وكان محمد هاني عاد إلى القاهرة الثلاثاء من غينيا بيساو عقب خوض مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 قبل أن يحصل على إذن من النادي الأهلي بإقامة حفل زفافه أمس الأربعاء.

المصدر: وكالات

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