أوهمه دجال بكنز كبير.. مصرع شاب مصري في بئر أسفل منزله أثناء التنقيب

لقي شاب مصري حتفه أثناء التنقيب عن الآثار في منطقة عشش سلطان بقرية الجمهورية بمركز طامية في الفيوم.

وفي تفاصيل القضية، تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارا بوفاة عمر محمد حسان (30 عاما) المقيم بقرية الجمهورية أثناء محاولته التنقيب عن الآثار أسفل منزله.

وكشفت التحريات أن أحد الدجالين أوهم الشاب بوجود كنز أثري أسفل منزله مما دفعه للاستعانة بأصدقائه للحفر لكن البئر انهارت عليه ما أدى لوفاته في الحال.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة الشاب بعد ساعات من محاولة رفع الأنقاض من داخل البئر

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي وإخطار نيابة طامية لتولي التحقيقات.

المصدر: "مصراوي"