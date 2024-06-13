شاهد.. أسرع هدف في تاريخ كأس أمم أوروبا

يعتبر النجم الروسي السابق دميتري كيريتشينكو صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم، وسجل هذا الهدف في نسخة العام 2004 من البطولة التي استضافتها البرتغال.

وأحرز كيريتشينكو هدفه التاريخي بعد دقيقة واحدة و7 ثوان خلال مواجهة روسيا ضد اليونان في 20 يونيو 2004 ضمن مرحلة المجموعات.

ونجح كيريتشينكو حينها في اختراق دفاع اليونان قبل أن يضع الكرة بدقة عالية في الشباك.

.@selecaoportugal, Espanha, França e República Checa tentaram, mas só a Rússia conseguiu vencer a Grécia, futura campeã do EURO 2004. Recorde um dos golos, marcado por Dmitri Kirichenko. pic.twitter.com/prwkdnDkcw — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) January 17, 2019

وستظل هذه اللحظة الرائعة في ذاكرة عشاق كرة القدم وستكون محفورة في تاريخ البطولة الأوروبية.

وقد أضاف كيريتشينكو اسمه إلى قائمة الأساطير التي حققت أرقاما قياسية في تاريخ البطولة القارية.

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واللافت، أن اليونان رغم تلقيها هذا الهدف التاريخي، فقد تابعت طريقها في "يورو 2004" لتتوج باللقب القاري الأول في تاريخها في أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة الأوربية.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الـ17 من كأس أوروبا غدا الجمعة في ألمانيا وتستمر منافساتها حتى الـ14 من يوليو المقبل.

المصدر: RT





