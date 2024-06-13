شاهد.. أسرع هدف في تاريخ كأس أمم أوروبا
يعتبر النجم الروسي السابق دميتري كيريتشينكو صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم، وسجل هذا الهدف في نسخة العام 2004 من البطولة التي استضافتها البرتغال.
وأحرز كيريتشينكو هدفه التاريخي بعد دقيقة واحدة و7 ثوان خلال مواجهة روسيا ضد اليونان في 20 يونيو 2004 ضمن مرحلة المجموعات.
🇷🇺 #HDB Dmitri Kirichenko 🥳🎂#EURO2020 | @TeamRussiapic.twitter.com/NRuLjol4A2— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) January 17, 2020
ونجح كيريتشينكو حينها في اختراق دفاع اليونان قبل أن يضع الكرة بدقة عالية في الشباك.
.@selecaoportugal, Espanha, França e República Checa tentaram, mas só a Rússia conseguiu vencer a Grécia, futura campeã do EURO 2004. Recorde um dos golos, marcado por Dmitri Kirichenko. pic.twitter.com/prwkdnDkcw— UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) January 17, 2019
وستظل هذه اللحظة الرائعة في ذاكرة عشاق كرة القدم وستكون محفورة في تاريخ البطولة الأوروبية.
وقد أضاف كيريتشينكو اسمه إلى قائمة الأساطير التي حققت أرقاما قياسية في تاريخ البطولة القارية.
واللافت، أن اليونان رغم تلقيها هذا الهدف التاريخي، فقد تابعت طريقها في "يورو 2004" لتتوج باللقب القاري الأول في تاريخها في أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة الأوربية.
ومن المقرر أن تنطلق النسخة الـ17 من كأس أوروبا غدا الجمعة في ألمانيا وتستمر منافساتها حتى الـ14 من يوليو المقبل.
المصدر: RT