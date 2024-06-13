"العمالة برقبتك".. حديث وزير الداخلية الكويتي إلى مالك عقار المنقف المحترق يثير تفاعلا

أثار فيديو لوزير الداخلية الكويتي، فهد اليوسف، يأمر خلاله بالتحفظ على مالك العقار الذي اندلع حريق فيه بمنطقة المنقف إلى جانب حارس العقار الذي قال الوزير إنه مصري تفاعلا واسعا.

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وظهر وزير الداخلية الكويتي في المقطع وهو يزور موقع الحريق الذي اندلع بأحد عقارات منطقة المنقف في الكويت، وكان محاطا بعدد من ضباط الأمن ويقف إلى جانبه مالك العقار.

ووجه الوزير كلامه لمالك العقار، الذي قال إنه يملك الشركة التي يعمل بها سكان المبنى من العمالة، قائلا: "كم واحد مسكنين هني؟".

🚨عجبتني جملة في حديث وزير الداخلية الكويتي🇰🇼 ..قوله 🎙

✍️انت مسؤول أمام الله عن العمالة...

💥فعلا 💥

✍️رأس الحكمة مخافة الله pic.twitter.com/KiOVrO2sPi — قُرَيْشٍ (@Quriash911) June 13, 2024

ثم كرر الوزير سؤاله لمالك العقار حول عدد سكان المبنى ومن كم غرفة يتكون المبنى، فأجاب مالك العقار بأن مسؤول المبنى هو من يعرف هذه التفاصيل قبل أن يرد الوزير قائلا: "لا تقول لي مسؤول.. انت ما رح أخليك اليوم".

وأمر اليوسف بإيداع مالك العقار الحجز قائلا لأحد رجال الأمن: "هذا أول واحد تاخذه ويقعد عندك هناك في الجنائية ما يطلع إلا لما أنا اعطيك خبر... ماكو بني آدم يطلعه إلا فهد اليوسف".

حريق الكويت وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف يامر بسجن صاحب المبنى ومسؤول الشركة.

انا مارايح اخليك اليوم خذه يادواس مايطلع من الجنائية الا بأمر مني😂😂😂 واخذه دواس pic.twitter.com/eLty5PuJly — Sultan (@sultanagram) June 13, 2024

وأردف وزير الداخلية الكويتي موجها كلامه لمالك العقار: "كم واحد انت مسكن هني؟ انت اليوم العمالة اليوم برقبتك جدام (أمام) الله سبحانه وتعالى..." ليجيب مالك العقار قائلا إن العدد هو 196 ساكنا، ويرد الوزير: "من كم غرفة؟" ليؤكد مالك العقار أن الشقة تحتوي على ثلاث غرف، قبل أن يسأل الوزير عن مسؤول العقار قائلا: "وين المصري الي هني مسؤول؟"، قبل أن يأمر بالتحفظ على مالك العقار ومسؤول المبنى.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية تصريحات لليوسف قال فيها: "سأطلب من البلدية إزالة العقارات المخالفة من يوم غد من دون سابق إنذار للمخالفين"، وتابع: "سنعمل على معالجة قضية تكدس العمالة والإهمال حيالها".

#حريق_المنقف@Moi_kuw



وزير الداخلية مايغشمر

ونقولها بكل قناعة

افضل وزيراخلية بتاريخ الكويت ..



عجبني وعجب كل شريف ومخلص للبلد

بانة من غدآ سيطبق القانون على كل مخالف من اصحاب البنايات والابراج بكل الكويت



يارب نشوف فيهم يوم هؤلاء الجشعين

الذين لايخافون الله واهم شي عندهم كنز… pic.twitter.com/oiSwXlGwJT — خليل جاسم العيسى (@khalil_aleesa) June 12, 2024

وأردف الوزير الكويتي قائلا: "سنتحفظ على صاحب العقار الذي اندلع فيه الحريق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية".

وكانت الداخلية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق وفاة 49 شخصا بحريق المبنى في منطقة المنقف بحصيلة ليست نهائية.