مقتل شابين مصريين وإصابة آخر عند الحدود اليمنية السعودية

أفادت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر بمقتل شابين مصريين وإصابة شخص آخر، خلال محاولة تسلل وعبور الحدود اليمنية بطريقة غير شرعية.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن أحد المصادر القريبة من أحد الضحايا، أن "الشابين قتلا وأصيب شخص آخر، خلال محاولتهم عبور الحدود اليمنية بطريقة غير شرعية، حيث تعاملت معهم قوات حرس الحدود بشكل فوري بإطلاق النار".

وأضافت أن "الواقعة تسببت في وفاة فورية للشابين المصريين هاشم رضا من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومصطفى عبد الغني سلطان، من محافظة البحيرة، وتم دفن الأول من قبل الجنود على أرض الحدود، بينما الثاني تتواجد جثته حاليا في أحد المستشفيات الحكومية في انتظار انتهاء إجراءات الدفن".

كما أشارت إلى أن "الشاب شريف نبيل، من محافظة الشرقية، المحجوز حاليا في أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، قد أصيب خلال الحادث".

ولم تذكر السلطات المصرية بعد أي تفاصيل عن الحادث ومن المتسبب في ذلك.

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المصدر: "القاهرة 24"