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بعيدا عن الدوري الإيطالي أو الإنجليزي.. السعودية تكشف مفاجأة كبرى عن استثمارها القادم

الرياضة

بعيدا عن الدوري الإيطالي أو الإنجليزي.. السعودية تكشف مفاجأة كبرى عن استثمارها القادم
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رغم ما يتم تداوله عن الاستثمار الجديد لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بكرة القدم ما بين الدوريين الإنجليزي والإيطالي إلا أنه تم الكشف عن هدف المملكة للفترة المقبلة بعيدا عنهما.

واستحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي في عام 2021 لينهي استحواذ مايك آشلي عليه والذي استمر لـ14 عاما.

لكن تقارير كثيرة زعمت أن الهدف القادم هو إنتر الإيطالي وربما مانشستر يونايتد الإنجليزي وغيرهما من الأندية إلا أن ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، كشف عن مفاجأة.

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الرميان أكد عزم بلاده على الاستثمار في مختلف المجالات في إطار خطة التطوير ضمن رؤية 2030، ومنها كرة القدم.

أما عن هدف الصندوق القادم فهو الدوري البرازيلي، إذ أوضح الرميان أنه عازم على اتخاذ هذه الخطوة قريبا دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

المصدر: goal

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