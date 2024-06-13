الفواكه والخضروات الأكثر فائدة للرجال

اكتشف علماء جامعة مونكتون الكندية أن الفواكه والخضروات الغنية بمركبات البوليفينول تمنع قصور الغدد التناسلية (متلازمة تسبب ضعف عمل الخصيتين وينخفض ​​مستوى هرمون التستوستيرون).



تشير مجلة Nutrients إلى أن الأندروجينات (الهرمونات الجنسية الذكورية، بما في ذلك هرمون التستوستيرون) تنتج بشكل رئيسي بواسطة خلايا لايديغ البينية (Leydig-cells)‏ في الخصيتين. هذه الهرمونات مسؤولة عن تطوير الخصائص الجنسية الثانوية الذكورية، وتحفيز تركيب البروتين في العضلات، وتسريع تكوين خلايا الدم الحمراء، وزيادة معدل العمليات الأيضية وتعزيز تكوين الحيوانات المنوية.

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ووفقا للعلماء، بعد 30 عاما، ينخفض ​​إنتاج هرمون التستوستيرون في الجسم الذكري بنحو 1بالمئة سنويا. ما يمكن أن يؤدي إلى قصور الغدد التناسلية، وهي متلازمة تتميز بانخفاض الرغبة الجنسية، وكتلة العضلات، وكثافة العظام.

ولتحديد التغييرات في النظام الغذائي التي يمكن أن تمنع تطور قصور الغدد التناسلية، أجرى الباحثون مراجعة علمية لمقالات علمية منشورة سابقا حول تأثير مضادات الأكسدة الطبيعية على صحة الرجال. واكتشفوا أن المنتجات النباتية الغنية بمركبات البوليفينول، مثل الفلافونويد، والإيسوفلافون، والفلافونول، والفلافانون، والكاتيكين، والريسفيراترول، والغيغانتول، والأنثوسيانيدين، وحمض الهيدروكسي سيناميك (حمض الفيروليك)، يمكن أن تزيد من إنتاج الأندروجين.

ووفقا للباحثين هذه المواد موجودة بنسبة عالية في الكرفس والزعتر والبقدونس والبقوليات والتفاح والشاي الأخضر والغريب فروت والعنب والطماطم وغيرها. ويمكن أن تحفز هذه المنتجات إنتاج الإندروجين من خلال تنشيط جينات معينة في خلايا لايديغ ومنع انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون بسبب اضطراب الغدد الصماء.

المصدر: gazeta.ru