غانتس يفضح أسباب تراجع نتنياهو عن قرار إسرائيلي حاسم

قال رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه تم اتخاذ قرار إعادة الرهائن، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعاق ذلك في أعقاب ضغوط سياسية.

وبعد استقالته من حكومة الطوارئ، تحدث بيني غانتس، مساء اليوم الخميس في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية عن سير الحرب وصفقة الرهائن، والعلاقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا: "الاعتبارات السياسية في الحكومة هي التي تحدد، كلمات نتنياهو وأفعاله ليست طفي نفس المكان المحدد.. تم اتخاذ قرار إعادة الرهائن، لكن نتنياهو أعاق ذلك في أعقاب ضغوط سياسية".

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وتابع غانتس: "في الآونة الأخيرة، حاولنا التأثير، تحدثنا وشرحنا.. هذه هي الاتجاهات التي نحتاج إلى اتباعها".

وأوضح غانتس أن "علينا البحث عن أي طريقة لإعادة الرهائن، والمعركة ستمتد لسنوات وقد قلت ذلك منذ أول لحظة انضممت فيها لحكومة نتنياهو لأن الدولة كانت في أزمة وتصرفت كجندي".

وأضاف: "خرجنا بألم كبير وليس بفرح من الحكومة، لأننا شعرنا أنه لا يجب أن نبقى في هذه الحكومة، وأن الاعتبارات السياسية لكل القرارات المؤلمة هي التي تقرر".

وأكد غانتس أن "الشعب بحاجة إلى تجديد ثقته في قادته، وبالتالي يجب تحديد موعد لإجراء الانتخابات،، موضحا: "نحن نواجه تحديات إقليمية كبيرة جدا، والسبيل الوحيد لإسرائيل هو التعامل مع ذلك من خلال تجديد الثقة بين الشعب ومسؤوليه المنتخبين، وقد تآكلت هذه الثقة حتى عام 2023، وبلغت ذروتها في 7 أكتوبر، وهذا مستمر حتى الآن، ونظام الاعتبارات السياسية في ذروته".

وانتقد نتنياهو، قائلا: "إنه يعرف بالضبط ما يجب القيام به، ويختار عدم القيام بذلك لاعتبارات سياسية، لذلك نحن بحاجة إلى انتخابات واختيار قيادة متفق عليها والتعامل معها معا".

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين الماضي مشروع قرار أمريكيا بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكشفت مصادر يوم الخميس عن تعديلات حركة حماس التي أدخلتها على مقترح صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل والهدنة.

كما أكد بيني غانتس، أنه يدعم أي "خطة مسؤولة" لعودة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة حتى من خارج الحكومة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية