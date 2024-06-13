فنادق روسية تحصل على أول تصنيف "صديقة للمسلمين"

قال مكسيم بروتاسوف مدير المنظومة الوطنية لمراقبة الجودة "روسكاتشيستفو"، إن المؤسسة منحت بعض الفنادق في روسيا تصنيف "شهادات" Muslim Friendly (صديقة للمسلمين).

وأشار بروتاسوف في حديث على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن أول الفنادق التي حصلت على هذا التصنيف هو فندق "روزا خوتور" في سوتشي، وفندق إزمايلوفسكايا في موسكو.

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وقبل ذلك، في منتصف شهر مايو، أعلن بروتاسوف عن إطلاق شهادة خدمات السفر وفقا لمعايير Muslim Friendly في روسيا.

ووفقا له، من المخطط هذا العام إصدار حوالي 100 شهادة من هذا النوع للمطاعم والفنادق ومعارض المؤتمرات وغيرها من المرافق والمنشآت.

وأضاف: "في الوقت الحالي، أكملنا عملية الاعتماد لفندقين - فندق روزا خوتور في سوتشي وفندق إزمايلوفسكايا في موسكو. هذه فئات مختلفة ومناطق مختلفة، فقط لنرى مدى جودة تنفيذ هذا المعيار. يوجد 30 طلبا آخر في قائمة الانتظار من الفنادق والمطاعم والمؤسسات الأخرى. أنا واثق من أنه على الرغم من تعقيد الإجراء، فإن عدد المؤسسات التي ستنال علامة صديقة للمسلمين من روسكاتشيستفو سيزداد كل أسبوع".

وأكد رئيس روسكاتشيستفو كذلك، أن مهمة روسيا هي أن تصبح واحدة من الدول الثلاث الرائدة في تصنيف فعالية تطبيق النظام الصديق للمسلمين.

ويشار إلى أن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، جرت في الفترة من 5 إلى 8 يونيو.

وكشف منظمو نتائج هذا الحدث الاقتصادي البارز، أنه تم إبرام 1073 اتفاقية بقيمة 6.5 تريليون روبل (نحو 73 مليار دولار).

المصدر: نوفوستي